Телеком

13:28 05.07.2022

"Київстар" виділяє 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури України

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"Київстар" виділяє 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури України

Мобільний оператор "Київстар" та Міністерство цифрової трансформації під час міжнародної конференції URC-2022 у Лугано (Швейцарія), присвяченій відновленню України, підписали меморандум про співпрацю у сферах забезпечення кіберзахисту, протидії інформаційним загрозам Україні, а також відновлення і розвитку цифрової інфраструктури.

Як повідомила пресслужба "Київстару", у рамках цього меморандуму оператор надає 300 млн грн допомоги, які будуть перераховані на спеціальний рахунок, відкритий у Національному банку України, для забезпечення держпрограми United-24.

Пріоритетними напрямами партнерства між "Київстаром" та Мінцифри буде модернізація та будівництво цифрової інфраструктури держави, подальший розвиток нових технологій, посилення кіберзахисту держави та реалізація головних завдань, ініційованих президентом України Володимиром Зеленським у рамках фандрайзингової платформи United-24.

"За 25 років свого існування "Київстар" інвестував понад $6 млрд в економіку України та розвиток телеком-ринку. Сьогодні ми заявили про наміри виділити для країни 300 млн грн допомоги, які будуть використані для відновлення та розвитку цифрової інфраструктури. Своїм прикладом ми хочемо надихнути інші українські та іноземні компанії підтримати ініціативу зі збору пожертвувань на користь наближення перемоги та мирної майбутньої держави", - наведено в релізі слова президента "Київстару" Олександра Комарова.

Теги: #київстар #відновлення

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