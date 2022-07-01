Мінцифри, Генштаб та UNITED24 збирають армію дронів для ЗСУ

Міністерство цифрової трансформації, Генеральний штаб Збройних сил України та платформа UNITED24 збирають армію дронів для ЗСУ, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

"На етапі підготовки проєкту ми провели спільну роботу з Генштабом та захисниками, щоб зрозуміти запити та потреби на передовій. За результатами зустрічей разом ми сформували системне бачення, щоб всю лінію фронту шириною близько 2470 км закрити дронами. Вони дадуть змогу моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії і надалі зберегти якнайбільше життів військових", - заявив він.

За словами Федорова, на першому етапі планується закупити 200 безпілотників, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і залишатися майже непомітними для ворога.

Допомогти ЗСУ та приєднатися до збору можна через платформу UNITED24. Крім того, можна віддати власний дрон, якщо він відповідає необхідним параметрам, оприлюдненим на сайті Мінцифри.

Віцепрем'єр також додав, що комплексна програма з UNITED24 дасть змогу не лише закуповувати дрони, а й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також проводити навчання пілотів.

Першим до ініціативи, за його словами, приєднався monobank.

"Разом зі своїми клієнтами всього за декілька днів вони зібрали понад 64 млн гривень. А це вже два безпілотні авіаційні комплекси Warmate!" - розповів Федоров.