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13:03 30.06.2022

"Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи на доставку

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"Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи на доставку

"Укрпошта" з 1 липня підвищує вартість стандартної доставки в межах України в середньому на 14% та в межах області – на 13%, повідомила пресслужба компанії у четвер.

"Перегляд тарифів зумовлений передусім збільшенням логістичних витрат на доставку. Однак навіть після перегляду вартості тарифи "Укрпошти" залишаються нижчими порівняно з конкурентами", - заявили в компанії.

За даними національного поштового оператора, відправка вагою до 1 кг у межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

Послуга експрес-доставки подорожчає для пересилання у межах області у середньому на 14%, у межах України – на 16%. Якщо раніше посилка до 1 кг Україною коштувала 39 грн, то з 1 липня коштуватиме 45 грн.

Вартість пересилання документів зросте на 14%. Вартість міжнародних відправлень залишиться незмінною.

Відповідне рішення про перегляд тарифів НКРЗІ ухвалила ще у листопаді 2021 року.

Теги: #тарифи #укрпошта

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