"Нова пошта" та "Дія. Бізнес" запускають безоплатну логістичну допомогу з релокації бізнесу

Центр підтримки підприємців "Дія. Бізнес" в Ужгороді оголошує старт спільного проекту з групою компаній "Нова пошта" щодо логістичної допомоги бізнесу в перевезенні обладнання чи продукції під час релокації.

Як зазначається у спільному повідомленні, поширеному у четвер, одна юридична особа зможе отримати логістичні послуги обсягом до 10 тис. грн.

"Бізнес може отримати пільгові умови перевезення за умови відповідності певним критеріям. Зокрема, бізнес має бути зареєстрований на територіях, де точаться активні бойові дії: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Одеська області", - зазначається в повідомленні.

Пільгові умови надаватимуться лише для релокації бізнесу до інших центральних та західних областей України — перевезення обладнання для виробництва, торгівлі або надання послуг, продукції.

Перевезення товарів для їхньої прямої реалізації кінцевому споживачеві у межах допомоги не допускається.

Пріоритет при оцінці заявок надаватиметься МСБ, що займається виробництвом життєво необхідних товарів та послуг або надає допомогу громадянам України та Збройним Силам України.

Заявки опрацьовуватимуть представники центру підтримки підприємців "Дія. Бізнес" в Ужгороді, які проводитимуть додаткові інтерв'ю із попередньо відібраними підприємствами.

Центр підтримки підприємців в Ужгороді було відкрито 15 вересня 2021 року за підтримки USAID та Nokia на базі Ужгородського національного університету за сприяння Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації.