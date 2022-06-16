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10:13 16.06.2022

США продовжать підтримувати розвиток цифровізації та кіберзахисту в Україні

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США продовжать підтримувати розвиток цифровізації та кіберзахисту в Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк ознайомилася з роботою урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA при Державній службі спеціального зв'язку.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі Держспецзв'язку, посол заявила, що США продовжуватимуть підтримку та розвиток цифровізації та кіберзахисту в Україні, а також важливу роботу із захисту країни, її народу та демократичного майбутнього.

У свою чергу голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь зазначив, що Україна та США – у топі країн, щодо яких здійснюються кібератаки.

"Ми маємо спільних ворогів у кіберпросторі, і це об’єднує нас. Наші країни підтримують глибоку і плідну співпрацю у сфері кіберзахисту як на міждержавному, так і на корпоративному рівні", – зазначив він.

 

Теги: #сша #брінк_бріджит

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