"Укртелеком" підтримує доступність послуг у 87% населених пунктів, за винятком Луганської та Херсонської областей

АТ "Укртелеком" з 6 до 13 червня провело ремонтно-відновлювальні роботи у різних областях країни, забезпечивши доступність інтернету у 87% населених пунктів у всіх областях, окрім Луганської та Херсонської.

Згідно з повідомленням оператора у понеділок, в областях, де продовжуються бойові дії, роботи з ремонту та відновлення інфраструктури ведуться постійно.

"Так, було відновлено інтернет та телефонію у прифронтових населених пунктах: Оріхів та смт Новомиколаївка Запорізької області. Там було пошкодження волоконно-оптичного кабелю. Аварійні бригади оперативно усунули пошкодження у найкоротші терміни", - наголошується в повідомленні.

На Донеччині інтернет-послуги доступні в 55% населених пунктах, де є покриття "Укртелекому".

Крім того, минулого тижня відновлювалося надання послуг і у низці населених пунктів Сумської, Рівненської, Одеської, Дніпропетровської, Київської та Волинської областей.

Як повідомлялося, станом на 31 травня інтернет від "Укртелекому" надавався у 81% населених пунктів, підключених до його мережі, та був доступний у всіх областях, окрім Луганської та Херсонської.