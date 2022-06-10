У застосунку "Київ цифровий" знову можна записатися до ЦНАП

До міського застосунку "Київ Цифровий" повернувся запис до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO), заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Тепер кияни знову можуть записатися в електронну чергу на зручний час. Для цього потрібно перейти до розділу "Адміністративні послуги"; обрати ЦНАП, послугу та час; отримати номер у черзі", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

ЦНАП Києва здійснюють прийом заявників із понеділка до п'ятниці з 09:00 до 18:00.