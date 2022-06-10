Телеком

11:53 10.06.2022

У застосунку "Київ цифровий" знову можна записатися до ЦНАП

1 хв читати
У застосунку "Київ цифровий" знову можна записатися до ЦНАП

До міського застосунку "Київ Цифровий" повернувся запис до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO), заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Тепер кияни знову можуть записатися в електронну чергу на зручний час. Для цього потрібно перейти до розділу "Адміністративні послуги"; обрати ЦНАП, послугу та час; отримати номер у черзі", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

ЦНАП Києва здійснюють прийом заявників із понеділка до п'ятниці з 09:00 до 18:00.

Теги: #цнап #київ_цифровий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 07.06.2022
Київські ЦНАП відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

Київські ЦНАП відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

10:06 26.03.2022
Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

13:19 26.02.2022
Застосунок "Київ Цифровий" перейшов у режим інформування – КМДА

Застосунок "Київ Цифровий" перейшов у режим інформування – КМДА

11:39 13.09.2021
У застосунку "Київ Цифровий" з'явиться сервіс відстеження руху транспорту

У застосунку "Київ Цифровий" з'явиться сервіс відстеження руху транспорту

07:01 27.04.2021
ПРООН і Канада розбудовують мережу мобільних ЦНАП для східної України

ПРООН і Канада розбудовують мережу мобільних ЦНАП для східної України

14:17 24.03.2021
Кабмін затвердив порядок надання 231 млн грн субвенції місцевим бюджетам на розвиток ЦНАП

Кабмін затвердив порядок надання 231 млн грн субвенції місцевим бюджетам на розвиток ЦНАП

18:19 02.03.2021
Президент України і глава Євроради ознайомилися з роботою ЦНАП на КПВВ "Щастя"

Президент України і глава Євроради ознайомилися з роботою ЦНАП на КПВВ "Щастя"

16:31 17.02.2021
Кабмін дозволив звертатися до ЦНАП для призначення пільг і перерахунку пенсій

Кабмін дозволив звертатися до ЦНАП для призначення пільг і перерахунку пенсій

20:18 01.10.2020
ПРООН і Канада передали чотири мобільні центри для розширення мережі публічних послуг на сході України

ПРООН і Канада передали чотири мобільні центри для розширення мережі публічних послуг на сході України

07:21 11.09.2020
На КПВВ у Луганській і Донецькій областях до кінця року планують відкрити сервісні центри

На КПВВ у Луганській і Донецькій областях до кінця року планують відкрити сервісні центри

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС через незрозумілі причини вилучив із шостого пакета санкцій хмарні сервіси - Подоляк

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Українська ІТ-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів - Федоров

У Херсонській області зник мобільний зв'язок

Україна просить Meta про "зелений" коридор для прискорення модерації українських звернень – віцепрем'єр Федоров

ОСТАННЄ

"Київстар" тестуватиме LTE 2300-TDD з метою збільшення ємності мережі

Стартувало голосування в "Дії" та соцмережах "Укрпошти" на найкращий ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!"

"Vodafone Україна" запустив сервіс пошуку пального поблизу

Starlink отримав ліцензію оператора в Україні

IBM припиняє діяльність у Росії

ЄС через незрозумілі причини вилучив із шостого пакета санкцій хмарні сервіси - Подоляк

СБУ: затримано киянина - агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні

Хакери зламали OLL.TV під час трансляції футбольного матчу за вихід на чемпіонат світу, Держспецзв'язку допомагає у розслідуванні інциденту

Genesis разом із Meta та Amazon Web Services запускає StartUp Academy 2.0

У Латвії заборонили усі російські телеканали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА