"Vodafone Україна" запустив сервіс пошуку пального поблизу

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна", що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), запустив безкоштовний сервіс пошуку пального поруч із домом "Де пальне".

Як зазначено в повідомленні компанії у четвер, для того щоб скористатися сервісом, потрібно надіслати SMS на короткий номер 225. Залежно від виду пального, яке потрібно знайти, у тексті потрібно зазначити цифру: 1 – газ; 2 – бензин; 3 – дизель.

Сервіс знайде найближчу заправку з потрібним видом пального та повідомить про наявність. Користувачеві сервісу надійде SMS "Обраний вами вид пального знайдено" та адреса АЗС.

Користувачам не потрібно писати свою адресу, місцезнаходження визначається автоматично після згоди на отримання такої інформації під час реєстрації в сервісі.

Якщо бак уже заповнений й інформування більше не потрібне, його можна відключити, відправивши SMS зі словом "СТОП" на той самий номер. Інакше сервіс і далі інформуватиме про наявність пального, але не більше ніж тричі на добу.

За раз можна замовити лише один вид пального, якщо SMS було декілька, сервіс надішле інформацію у відповідь на останній запит.

Як зазначили у Vodafone Україна, послуга використовує дані за зовнішнім API від веброзробника з Кропивницького Романа Багатого, який створив телеграм-бот PetrolAlertUA, що інформує про наявність пального на АЗС.

Як повідомлялося, "Vodafone Україна" за підсумками січня-березня 2022 року вийшов на показник виручки майже в 5,2 млрд грн, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Vodafone Україна – другий за величиною оператор мобільного свята в Україні.

На початку вересня-2021 група компаній "Vodafone Україна" закрила операцію з купівлі 99,99% акцій ПрАТ "Фарлеп-Інвест", що працює під брендом Vega, а також не менш як 95% статутного капіталу ТОВ "Кейбл ТВ-Фінанси".

У 2019 році NEQSOL Holding через ТОВ "Telco Solutions and Investments", підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan і RBI, ціна становила $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн.