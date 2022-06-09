Телеком

12:54 09.06.2022

"Vodafone Україна" запустив сервіс пошуку пального поблизу

2 хв читати
"Vodafone Україна" запустив сервіс пошуку пального поблизу

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна", що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), запустив безкоштовний сервіс пошуку пального поруч із домом "Де пальне".

Як зазначено в повідомленні компанії у четвер, для того щоб скористатися сервісом, потрібно надіслати SMS на короткий номер 225. Залежно від виду пального, яке потрібно знайти, у тексті потрібно зазначити цифру: 1 – газ; 2 – бензин; 3 – дизель.

Сервіс знайде найближчу заправку з потрібним видом пального та повідомить про наявність. Користувачеві сервісу надійде SMS "Обраний вами вид пального знайдено" та адреса АЗС.

Користувачам не потрібно писати свою адресу, місцезнаходження визначається автоматично після згоди на отримання такої інформації під час реєстрації в сервісі.

Якщо бак уже заповнений й інформування більше не потрібне, його можна відключити, відправивши SMS зі словом "СТОП" на той самий номер. Інакше сервіс і далі інформуватиме про наявність пального, але не більше ніж тричі на добу.

За раз можна замовити лише один вид пального, якщо SMS було декілька, сервіс надішле інформацію у відповідь на останній запит.

Як зазначили у Vodafone Україна, послуга використовує дані за зовнішнім API від веброзробника з Кропивницького Романа Багатого, який створив телеграм-бот PetrolAlertUA, що інформує про наявність пального на АЗС.

Як повідомлялося, "Vodafone Україна" за підсумками січня-березня 2022 року вийшов на показник виручки майже в 5,2 млрд грн, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Vodafone Україна – другий за величиною оператор мобільного свята в Україні.

На початку вересня-2021 група компаній "Vodafone Україна" закрила операцію з купівлі 99,99% акцій ПрАТ "Фарлеп-Інвест", що працює під брендом Vega, а також не менш як 95% статутного капіталу ТОВ "Кейбл ТВ-Фінанси".

У 2019 році NEQSOL Holding через ТОВ "Telco Solutions and Investments", підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan і RBI, ціна становила $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн.

Теги: #сервіс #пальне #vodafone

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 07.06.2022
У Києві затримали шахрая, який привласнив гроші на пальне для волонтерів

У Києві затримали шахрая, який привласнив гроші на пальне для волонтерів

09:42 07.06.2022
Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

21:32 27.05.2022
Міграційна служба частково відновлює роботу онлайн-сервісу "Електронна черга"

Міграційна служба частково відновлює роботу онлайн-сервісу "Електронна черга"

19:18 23.05.2022
В Україні середні роздрібні ціни на бензини та дизпальне за тиждень збільшились на 22-30%

В Україні середні роздрібні ціни на бензини та дизпальне за тиждень збільшились на 22-30%

12:38 19.05.2022
Кабмін оприлюднив постанову про відміну держрегулювання роздрібних цін на паливо

Кабмін оприлюднив постанову про відміну держрегулювання роздрібних цін на паливо

20:42 18.05.2022
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ можливості забезпечення України пальним

Зеленський обговорив із президентом ОАЕ можливості забезпечення України пальним

20:45 17.05.2022
Штаб при Кабміні відмовився від держрегулювання цін на пальне, очікує граничну ціну бензину 52 грн/л та ДП 58 грн/л

Штаб при Кабміні відмовився від держрегулювання цін на пальне, очікує граничну ціну бензину 52 грн/л та ДП 58 грн/л

11:18 14.05.2022
Імпорт пального з ЄС потроївся – Мінекономіки

Імпорт пального з ЄС потроївся – Мінекономіки

20:46 13.05.2022
Мережі АЗС законтрактували необхідний обсяг імпортного пального на травень

Мережі АЗС законтрактували необхідний обсяг імпортного пального на травень

18:18 12.05.2022
Чиновник Одеської залізниці вкрав понад 62 тонни пального – поліція

Чиновник Одеської залізниці вкрав понад 62 тонни пального – поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС через незрозумілі причини вилучив із шостого пакета санкцій хмарні сервіси - Подоляк

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Українська ІТ-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів - Федоров

У Херсонській області зник мобільний зв'язок

Україна просить Meta про "зелений" коридор для прискорення модерації українських звернень – віцепрем'єр Федоров

ОСТАННЄ

Starlink отримав ліцензію оператора в Україні

IBM припиняє діяльність у Росії

ЄС через незрозумілі причини вилучив із шостого пакета санкцій хмарні сервіси - Подоляк

СБУ: затримано киянина - агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні

Хакери зламали OLL.TV під час трансляції футбольного матчу за вихід на чемпіонат світу, Держспецзв'язку допомагає у розслідуванні інциденту

Genesis разом із Meta та Amazon Web Services запускає StartUp Academy 2.0

У Латвії заборонили усі російські телеканали

Кабмін скоротив на 12,8 млн грн видатки на НСТУ і спрямував кошти на фінансування музеїв, бібліотек та збереження історико-культурної спадщини

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Сервіс Oll.tv зламаний під час матчу Україна-Вельс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА