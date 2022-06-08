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08:55 08.06.2022

IBM припиняє діяльність у Росії

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IBM припиняє діяльність у Росії

Американська IBM, яка виробляє апаратне та програмне забезпечення, почала звільняти всіх співробітників у Росії, оскільки компанія припиняє свою діяльність у країні.

"7 березня я поділився з вами нашим рішенням призупинити бізнес-операції IBM в Росії через події в Україні. (...) Оскільки наслідки (...) продовжують посилюватися, а невизначеність щодо довгострокових перспектив зростає, ми ухвалили рішення про планомірне згортання бізнесу IBM у Росії", - йдеться в заяві глави корпорації Арвінда Крішни, опублікованій на сайті компанії.

IBM була однією з кількох глобальних компаній, які призупинили свою діяльність у Росії ще в березні – після вторгнення РФ в Україну.

 

 

Теги: #росія #ibm #діяльність #припинення
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