Телеком

15:01 06.06.2022

Genesis разом із Meta та Amazon Web Services запускає StartUp Academy 2.0

2 хв читати
Genesis разом із Meta та Amazon Web Services запускає StartUp Academy 2.0

Український IT-холдинг Genesis у партнерстві з Meta та іншими компаніями запускає безоплатну міжнародну програму для топменеджерів та фаундерів технологічних бізнесів – StartUp Academy 2.0.

Згідно з пресрелізом Genesis, StartUp Academy 2.0 – безоплатна двомісячна онлайн-програма для IT-підприємців та С-level керівників про те, як створювати, керувати та масштабувати технологічний бізнес.

Окрім Meta, партнерами академії стали Amazon Web Services (AWS), AppsFlyer, інвестиційна компанія Horizon Capital та венчурний фонд Flyer One Ventures. Участь у StartUp Academy 2.0 зможуть узяти підприємці із 20+ країн Центральної та Східної Європи.

Для українських стартапів зарезервовано 15% місць.

Програма охоплює різні етапи запуску та масштабування стартапу. Вона передбачатиме наступні модулі: вибір бізнес-моделі; розробка стратегії; побудова аналітики; управління фінансами та залучення інвестицій; підходи до маркетингу; управління продажами та залучення партнерів; менеджмент і розвиток команди стартапу.

Серед спікерів – засновники й топменеджери бізнесів із екосистеми Genesis, компаній Meta, Amazon Web Services, Horizon Capital, Flyer One Ventures, AppsFlyer тощо.

Як зазначається, під час навчання учасники зможуть поспілкуватися з наставниками з компаній-партнерів проєкту, а також отримають від $10 до $100 тис. кредитів від AWS на розвиток продукту. Наприкінці програми фаундери отримають сертифікацію Meta Blueprint, позмагаються у пітчингу та зможуть залучити інвестиції від одного з фондів.

Подати заявку можуть стартапи з вже реалізованими проєктами у напрямах електронної комерції, edtech, медіа та мобільних застосунків. Дедлайн для реєстрації – 1 липня. Перші лекції розпочнуться наприкінці того самого місяця. Подати заявку на участь та ознайомитись із програмою можна на сайті Startup Academy.

"IT-освіта залишається для Genesis одним із ключових напрямів інвестування. У цей складний час ми вирішили не зупинятися та підтримати український бізнес. Startup Academy 2.0 – це практичні цінні знання для розвитку бізнесу, а також нетворкінг між технологічними компаніями та підприємцями усієї Європи. Ми вдячні Meta, Amazon Web Services, Horizon Capital та іншим партнерам за те, що відгукнулися та підтримали проєкт. Він допоможе стартапам-учасникам вийти на новий рівень та посилить зв'язки українського бізнесу з європейським", - наведено слова COO Genesis Артема Копанєва.

Учасниками Startup Academy можуть стати підприємці з України, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, Словенії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Хорватії, Албанії, Чорногорії, Косово, Болгарії, Північної Македонії, Кіпру, Мальти, Грузії, Греції, Вірменії.

Теги: #it #genesis #meta
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 01.06.2022
Meta запускає сповіщення Amber в інстаграмі для пошуку зниклих дітей

Meta запускає сповіщення Amber в інстаграмі для пошуку зниклих дітей

19:16 25.05.2022
Україна просить Meta про "зелений" коридор для прискорення модерації українських звернень – віцепрем'єр Федоров

Україна просить Meta про "зелений" коридор для прискорення модерації українських звернень – віцепрем'єр Федоров

17:34 19.05.2022
Мінцифри та Meta обговорили блокування українського контенту та відкриття офісу в Україні

Мінцифри та Meta обговорили блокування українського контенту та відкриття офісу в Україні

11:18 01.04.2022
У Києві створено IT-батальйон – заступник голови КМДА

У Києві створено IT-батальйон – заступник голови КМДА

21:35 25.03.2022
Комісія зв'язку США включила "Лабораторію Касперського" до списку компаній, що становлять загрозу нацбезпеці

Комісія зв'язку США включила "Лабораторію Касперського" до списку компаній, що становлять загрозу нацбезпеці

17:25 25.03.2022
Український IT-сектор представив шість стартапів і державні проєкти на SXSW у Техасі

Український IT-сектор представив шість стартапів і державні проєкти на SXSW у Техасі

15:53 16.03.2022
Hitachi передає Україні $3 млн допомоги, GlobalLogic запустила платформу для пожертвувань, оплачуючи комісію

Hitachi передає Україні $3 млн допомоги, GlobalLogic запустила платформу для пожертвувань, оплачуючи комісію

08:52 05.02.2022
Федоров: "Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою

Федоров: "Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою

18:53 20.01.2022
Частка IT-послуг в експорті у 2021 році становить 37% - дослідження IT Ukraine

Частка IT-послуг в експорті у 2021 році становить 37% - дослідження IT Ukraine

13:55 23.12.2021
Ізраїльські інвестиції в український IT-сектор можуть зрости після ухвалення закону про "Дія City" - посол Ізраїлю

Ізраїльські інвестиції в український IT-сектор можуть зрости після ухвалення закону про "Дія City" - посол Ізраїлю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Українська ІТ-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів - Федоров

У Херсонській області зник мобільний зв'язок

Україна просить Meta про "зелений" коридор для прискорення модерації українських звернень – віцепрем'єр Федоров

За два тижні роботи платформи UNITED24 на рахунки НБУ надійшло понад $36,7 млн– Федоров

ОСТАННЄ

Хакери зламали OLL.TV під час трансляції футбольного матчу за вихід на чемпіонат світу, Держспецзв'язку допомагає у розслідуванні інциденту

У Латвії заборонили усі російські телеканали

Кабмін скоротив на 12,8 млн грн видатки на НСТУ і спрямував кошти на фінансування музеїв, бібліотек та збереження історико-культурної спадщини

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Сервіс Oll.tv зламаний під час матчу Україна-Вельс

Viber продовжує роботу на території України, незважаючи на спроби з боку окупантів блокувати сервіс

Twitter заявила про закінчення терміну, що дозволяв регуляторам заблокувати угоду з Маском

"Київстар" відновив 99% мережі на Сумщині

Ткаченко заявляє, що через телеканал "FreeДом" влада намагається вибудовувати довіру з російськомовною аудиторією в усьому світі

ЄС призупиняє мовлення на території Союзу трьох російських телеканалів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА