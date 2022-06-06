Genesis разом із Meta та Amazon Web Services запускає StartUp Academy 2.0

Український IT-холдинг Genesis у партнерстві з Meta та іншими компаніями запускає безоплатну міжнародну програму для топменеджерів та фаундерів технологічних бізнесів – StartUp Academy 2.0.

Згідно з пресрелізом Genesis, StartUp Academy 2.0 – безоплатна двомісячна онлайн-програма для IT-підприємців та С-level керівників про те, як створювати, керувати та масштабувати технологічний бізнес.

Окрім Meta, партнерами академії стали Amazon Web Services (AWS), AppsFlyer, інвестиційна компанія Horizon Capital та венчурний фонд Flyer One Ventures. Участь у StartUp Academy 2.0 зможуть узяти підприємці із 20+ країн Центральної та Східної Європи.

Для українських стартапів зарезервовано 15% місць.

Програма охоплює різні етапи запуску та масштабування стартапу. Вона передбачатиме наступні модулі: вибір бізнес-моделі; розробка стратегії; побудова аналітики; управління фінансами та залучення інвестицій; підходи до маркетингу; управління продажами та залучення партнерів; менеджмент і розвиток команди стартапу.

Серед спікерів – засновники й топменеджери бізнесів із екосистеми Genesis, компаній Meta, Amazon Web Services, Horizon Capital, Flyer One Ventures, AppsFlyer тощо.

Як зазначається, під час навчання учасники зможуть поспілкуватися з наставниками з компаній-партнерів проєкту, а також отримають від $10 до $100 тис. кредитів від AWS на розвиток продукту. Наприкінці програми фаундери отримають сертифікацію Meta Blueprint, позмагаються у пітчингу та зможуть залучити інвестиції від одного з фондів.

Подати заявку можуть стартапи з вже реалізованими проєктами у напрямах електронної комерції, edtech, медіа та мобільних застосунків. Дедлайн для реєстрації – 1 липня. Перші лекції розпочнуться наприкінці того самого місяця. Подати заявку на участь та ознайомитись із програмою можна на сайті Startup Academy.

"IT-освіта залишається для Genesis одним із ключових напрямів інвестування. У цей складний час ми вирішили не зупинятися та підтримати український бізнес. Startup Academy 2.0 – це практичні цінні знання для розвитку бізнесу, а також нетворкінг між технологічними компаніями та підприємцями усієї Європи. Ми вдячні Meta, Amazon Web Services, Horizon Capital та іншим партнерам за те, що відгукнулися та підтримали проєкт. Він допоможе стартапам-учасникам вийти на новий рівень та посилить зв'язки українського бізнесу з європейським", - наведено слова COO Genesis Артема Копанєва.

Учасниками Startup Academy можуть стати підприємці з України, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, Словенії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Хорватії, Албанії, Чорногорії, Косово, Болгарії, Північної Македонії, Кіпру, Мальти, Грузії, Греції, Вірменії.