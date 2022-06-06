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10:44 06.06.2022

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

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Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомляє про фейкову розсилку з повідомленням про те, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України нібито "ухвалила рішення про припинення надання послуг українськими операторами в Запорізькій області".

"Ця інформація не відповідає дійсності і є черговою інформаційно-психологічною операцією Росії. Жодних таких розпоряджень РНБО не давала і не могла дати... Для держави дуже важливо, щоб громадяни залишалися на зв'язку і мали змогу зв'язатися з рідними, викликати екстрені служби та отримувати правдиву інформацію про перебіг війни", - наголошують у Держспецзв'язку.

Для цього і перед початком російського вторгнення, і в перші дні війни Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку надав відповідні роз'яснення всім українським операторам.

"Цього разу ворогами було проведено спецоперацію з розсилкою від номера Ukraine@ брехливого повідомлення про відключення зв'язку. Ціль ворогів зрозуміла - позбавити громадян можливості отримувати правдиву інформацію, залишивши єдиним можливим джерелом російську пропаганду, обірвати зв'язок з рідними, щоб збільшити панічні настрої та обвинуватити українську владу в тому, що вони відмовилися від своїх громадян", - зазначили у Держспецзв'язку.

У відомстві також наголосили, що всі окуповані російськими військами регіони, як і раніше, є частиною України і закликали не вірити ворожій пропаганді.

"Навіть якщо у вас немає мобільного зв'язку та інтернету, ви можете отримувати достовірну офіційну інформацію на середніх хвилях радіо (частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів, а також на розкодованих супутникових каналах", - зазначили у відомстві.

Теги: #звязок #держспецзвязок
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