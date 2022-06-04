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07:21 04.06.2022

Twitter заявила про закінчення терміну, що дозволяв регуляторам заблокувати угоду з Маском

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Twitter заявила про закінчення терміну, що дозволяв регуляторам заблокувати угоду з Маском

Twitter Inc. заявила про завершення 30-денного "періоду очікування", протягом якого регулятори мали можливість заблокувати угоду з главою Tesla Inc. Ілоном Маском.

Відповідно до чинного законодавства, Маск і Twitter повинні були повідомити Федеральну торговельну комісію (FTC) та міністерство юстиції США про заплановану угоду, щоб регулятори могли оцінити її з погляду потенційних порушень антимонопольного законодавства.

Термін, відведений на перевірку операції регуляторами, сплив у ніч із четверга на п'ятницю, йдеться у повідомленні Twitter.

Відсутність регулятивних заперечень була умовою завершення угоди, зазначають у компанії.

Як повідомлялося, Twitter ухвалила пропозицію Маска про купівлю за $44 млрд 25 квітня. Однак у середині травня мільярдер заявив, що подальшого руху угоди не буде, доки компанія не прояснить ситуацію щодо частки фейкових акаунтів у соцмережі.

Завершення угоди все ще потребує схвалення регуляторів та акціонерів Twitter.

Акції Twitter додають у ціні 1,1% під час торгів у п'ятницю, папери Tesla втрачають 6,4%.

 

 

Теги: #сша #twitter #регулятор #угода
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