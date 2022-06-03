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09:52 03.06.2022

Українська ІТ-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів - Федоров

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Українська ІТ-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів - Федоров

Українська ІТ-армія від початку активної фази воєнних дій Росії на території України атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення Росія постійно атакувала Україну на кіберфронті. Ми відбивали кібератаки Росії та посилювали кіберстійкість держави. Але з початком війни ми почали не лише захищатися, а й створили українські кібервійська, які ведуть боротьбу проти ворога та переходять у потужний наступ. Відтоді нашій IT-армії вже вдалося атакувати понад 1800 російських онлайн-ресурсів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомив Федоров, серед найуспішніших кейсів української ІТ-армії – злам Rutube 9 травня, зупинка роботи російської національної системи маркування товарів та сервісу "1С".

За даними Міністерства цифрової трансформації України, крім держустанов із кіберзахисту, до боротьби з агресором долучилися 270 тис. добровольців з усього світу, які об'єдналися в ІТ-армію.

 

Теги: #іт #федоров #мінцифри
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