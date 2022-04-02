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11:06 02.04.2022

"Укрпошта" розпочала доставку посилок до Сумської області, з 4 квітня відновить прийом відправлень

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"Укрпошта" розпочала доставку посилок до Сумської області, з 4 квітня відновить прийом відправлень

АТ "Укрпошта" розпочало доставку та видачу посилок до Сумської області, повідомив у своєму телеграм-каналі у суботу гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Сьогодні "Укрпошта" починає доставляти та видавати посилки, які не доїхали до наших клієнтів із 24 лютого у всіх відділеннях міста. Штраф за затримку обов'язково скачаємо з Росії. А з 4 квітня ми починаємо приймати посилки у трьох відділеннях для відправки Україною і за кордон", - заявив він.

Смілянський також повідомив, що "Укрпошта" не припиняла роботу на Сумщині і станом на початок квітня вже виплатила 93% пенсій.

Теги: #укрпошта #сумська_область
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