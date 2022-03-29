Уже 30 країн Європи відключили зі свого ефіру російські канали - Ткаченко

Уже тридцять країн Європи повністю або частково виключили зі свого ефіру російські пропагандистські канали, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"На сьогодні вже тридцять країн Європи повністю або частково відключили зі свого ефіру російські пропагандистські канали. Я вважаю, що це велика перемога для нас і для всього цивілізованого світу", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За словами міністра, також збільшується кількість країн, де транслюються програми українською мовою.

"Ми в Міністерстві культури та інформполітики спільно з Нацрадою із телебачення і радіомовлення продовжуємо домагатися збільшення української присутності в медійному просторі. Російська пропаганда повинна якнайшвидше зникнути з телевізорів, радіо та інших мереж споживання інформації", - написав він.

Ткаченко заявив, що за зверненням Мінкультури Україна очікує від ЄС відключення із супутникової платформи Eutelsat зазначених каналів, а натомість Мінкультури просить запустити українське мовлення.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1399