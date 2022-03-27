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14:01 27.03.2022

Хакери з РФ атакують українські благодійні та волонтерські організації - Держспецзв'язку

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Хакери з РФ атакують українські благодійні та волонтерські організації - Держспецзв'язку

Російські хакери здійснюють комплексні атаки проти благодійних і волонтерських організацій в різних цілях, повідомляється в неділю в телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку),

"Вони здійснюють розвідку, збір даних, фішингові кампанії, намагаються отримати дані про контакти, банківські рахунки, товари, що закуповуються для допомоги українцям. Ми бачимо комплексну активність", - зазначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора на брифінгу.

 

Теги: #хакери #держспецзвязку
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