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10:14 25.03.2022

Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

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Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

Компанія Apple повідомила Національну систему платіжних карток (НСПК, оператор карток "Мир"), що призупиняє підтримку карток "Мир" у платіжному сервісі Apple Pay, йдеться в повідомленні НСПК.

"З 24 березня завантаження нових карток "Мир" у сервіс стало недоступним. Робота раніше завантажених карток буде зупинена Apple протягом найближчих декількох днів", - зазначають у НСПК.

На початку березня Apple заявила про обмеження роботи Apple Pay та інших сервісів на території Росії.

Теги: #рф #apple #картки
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