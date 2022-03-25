Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

Компанія Apple повідомила Національну систему платіжних карток (НСПК, оператор карток "Мир"), що призупиняє підтримку карток "Мир" у платіжному сервісі Apple Pay, йдеться в повідомленні НСПК.

"З 24 березня завантаження нових карток "Мир" у сервіс стало недоступним. Робота раніше завантажених карток буде зупинена Apple протягом найближчих декількох днів", - зазначають у НСПК.

На початку березня Apple заявила про обмеження роботи Apple Pay та інших сервісів на території Росії.