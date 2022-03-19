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18:50 19.03.2022

Мобільні оператори працюють над відновленням знищеної окупантами інфраструктури

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Мобільні оператори працюють над відновленням знищеної окупантами інфраструктури

Оператори та провайдери станом на 19:00 19 березня 2022 року продовжують забезпечувати українців зв'язком.

"Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell вживають заходів із відновлення покриття мобільним зв'язком та доступом до інтернету для українців. Зокрема, стабільно працюють мережі в Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винятком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупант цілеспрямовано знищив інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої триває). Без зв'язку залишаються міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область)", - повідомляється в телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), Прилуках (Чернігівська область).

Стабільно працюють мережі в Херсоні та Харкові.

У Харківській області налаштовано безперебійний доступ абонентів до лінії 102.

Минулої доби фахівці "Укртелекому" відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області.

Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області – наразі там працюють 80% районних вузлів зв'язку.

Аварійно-відновлювальні бригади "Укртелекому" працюють над відновленням мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах та Борисполі.

Послуги телефонії та інтернет-доступу наразі не надаються у Чернігівській та Луганській областях, в інших областях доступні.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та оператори за допомогою СМС поінформували населення про евакуацію людей із Бучі та Бородянки.

Теги: #звязок #мобільні_оператори
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