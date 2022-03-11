YouTube заявляє про блокування каналів російських держЗМІ у всьому світі та припинення монетизації в РФ

YouTube повідомив про блокування у всьому світі каналів російських ЗМІ, фінансованих державою, і припинення всієї монетизації в РФ.

"Ми блокуємо доступ до каналів YouTube, пов'язаних із російськими ЗМІ, фінансованих державою, у всьому світі... Це рішення набуває чинності негайно, очікуємо, що нашим системам потрібен час", - ідеться у заяві YouTube, оприлюдненій в офіційному акаунті у Twitter у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що YouTube зупиняє всі способи монетизації.