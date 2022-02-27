Дуров просить перевіряти ще раз і не брати на віру дані, які публікуються в російських і українських Telegram-каналах

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що у разі ескалації ситуації розглядатиметься можливість частково або повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту, проте пізніше відмовився від такого шляху після звернень користувачів.

"Telegram-канали дедалі частіше стають джерелом неперевіреної інформації, пов'язаної з українськими подіями. У нас немає фізичної можливості перевіряти усі публікації каналів на достовірність. Закликаю користувачів із Росії та України з сумнівом ставитися до будь-яких даних, які поширюються в Telegram зараз", - написав він у Телеграм-каналі.

Дуров зазначив, що компанія не хоче, щоб Telegram використовувався як інструмент, який посилює конфлікти та розпалює міжнаціональний розбрат.

"У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково або повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - заявив він.

Пізніше Дуров написав, що безліч користувачів звернулися в компанію з проханням не розглядати відключення Telegram-каналів на період конфлікту, оскільки ми для них - єдине джерело інформації.

"У зв'язку з цими зверненнями ми ухвалили рішення не розглядати такі заходи. Проте ще раз прошу ретельно перевіряти і не брати на віру дані, які публікуються в Telegram-каналах у цей непростий період", - додав він.