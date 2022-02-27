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18:52 27.02.2022

Майданчик Dmarket заморозив рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії

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Майданчик Dmarket заморозив рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items Dmarket заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії.

"Продовжуємо отримувати неймовірні новини. Dmarket, майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items, заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі. Кошти були відправлені на підтримку української армії, а це $4,5 млн. Справжні союзники!" - написав він у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/zedigital/1149

Теги: #україна #зсу #dmarket
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