Майданчик Dmarket заморозив рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items Dmarket заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії.

"Продовжуємо отримувати неймовірні новини. Dmarket, майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items, заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі. Кошти були відправлені на підтримку української армії, а це $4,5 млн. Справжні союзники!" - написав він у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/zedigital/1149