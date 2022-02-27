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12:46 27.02.2022

Клієнти monobank вже перерахували ЗСУ майже 500 млн грн

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Клієнти monobank вже перерахували ЗСУ майже 500 млн грн

Клієнти monobank здійснили 511 тис. транзакцій платежів на допомогу українській армії, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, з карток єПідтримки було здійснено 351 тис. платежів на 210 млн грн, із особистих карток - 160 тис. транзакцій на 260 млн грн.

Напередодні ПриватБанк повідомив, що його клієнти за 25-26 лютого здійснили 1,46 млн платежів на спецрахунки НБУ для допомоги Збройним силам України, зокрема 900 тис. із особистих карток на 785 млн грн.

Теги: #зсу #monobank
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