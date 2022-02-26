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18:54 26.02.2022

Ткаченко звернувся з листом у YouTube із проханням заблокувати російські телеканали на сервісі

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Ткаченко звернувся з листом у YouTube із проханням заблокувати російські телеканали на сервісі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся з листом до YouTube із проханням заблокувати російські телеканали на сервісі.

"Серед каналів в списку: "Первый канал", "Звезда", "ТНТ", "Россия сегодня", "Рен ТВ" та інші. Всі вони інструменти російської пропаганди, на яких транслюються фейки та дезінформація Кремля", - написав Ткаченко в Телеграм-каналі.

Він зазначив, що споживати інформацію з цих каналів небезпечно для інфопростору і України, і всього світу.

 

Теги: #рф #youtube
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