YouTube заблокував ще три канали, які поширювали російську пропаганду

YouTube заблокував ще три канали, які поширювали наративи, співзвучні російській пропаганді та проти авторів яких були запроваджені санкції, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Зокрема, на території України заблоковано канали "ШЕЛЕСТ.Акценти" та "ШЕЛЕСТ", ведучим якого є журналіст Олександр Шелест, який раніше працював на підсанкційному телеканалі NewsOne, пов’язаному з підозрюваними у державній зраді Віктором Медведчуком та Євгеном Мураєвим", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також заблокований канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (після запровадження санкцій перейменований у "ПОЛИТИКУМ"), ведучим якого був постійний гість ефірів підсанкційних телеканалів політолог Вадим Карасьов.

Проти обох були запроваджені санкції РНБО, які були введені в дію указом президента України від 11 квітня 2025 року.