Інтерфакс-Україна
Телеком
15:02 17.04.2025

YouTube заблокував ще три канали, які поширювали російську пропаганду

1 хв читати
YouTube заблокував ще три канали, які поширювали російську пропаганду

YouTube заблокував ще три канали, які поширювали наративи, співзвучні російській пропаганді та проти авторів яких були запроваджені санкції, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Зокрема, на території України заблоковано канали "ШЕЛЕСТ.Акценти" та "ШЕЛЕСТ", ведучим якого є журналіст Олександр Шелест, який раніше працював на підсанкційному телеканалі NewsOne, пов’язаному з підозрюваними у державній зраді Віктором Медведчуком та Євгеном Мураєвим", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також заблокований канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (після запровадження санкцій перейменований у "ПОЛИТИКУМ"), ведучим якого був постійний гість ефірів підсанкційних телеканалів політолог Вадим Карасьов.

Проти обох були запроваджені санкції РНБО, які були введені в дію указом президента України від 11 квітня 2025 року.

Теги: #пропаганда_рф #блокування #youtube #канали

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 09.04.2025
Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

10:12 31.03.2025
ГУР та ЦПД оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів

ГУР та ЦПД оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів

12:49 27.03.2025
Польські митники знову блокують вантажі українських деревообробників - компанії-члени ЄБА

Польські митники знову блокують вантажі українських деревообробників - компанії-члени ЄБА

20:52 14.03.2025
Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

13:57 13.03.2025
СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди

СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди

16:12 12.03.2025
Угорщина подовжує блокувати продовження індивідуальних санкцій для РФ, наполягаючи на виключенні деяких імен із списку

Угорщина подовжує блокувати продовження індивідуальних санкцій для РФ, наполягаючи на виключенні деяких імен із списку

21:52 06.03.2025
Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

21:51 06.03.2025
Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

10:28 05.03.2025
Держкомтелерадіо в лютому додало 10 книг до переліку антиукраїнських видань

Держкомтелерадіо в лютому додало 10 книг до переліку антиукраїнських видань

19:10 03.03.2025
Фіцо погрожує заблокувати саміт ЄС через припинення Україною транзиту газу до Європи

Фіцо погрожує заблокувати саміт ЄС через припинення Україною транзиту газу до Європи

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон про захист інформації та кіберзахист державних інфоресурсів

Електрокабель між Естонією та Фінляндією EstLink 2 планують відновити до 15 липня

Відтепер в Gemini можна створювати відео за допомогою Veo 2

Світові поставки смартфонів у I кварталі зросли на 1,5%

Трамп звільнив електроніку, вироблену в КНР, від тарифів

"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

Amazon скасувала замовлення на товари з Китаю після оголошення Трампом мит

"Укрпошта" отримає грант EUR600 тис. від Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень

Прогноз продажу консолей Switch 2 погіршено через мита

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Мілані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА