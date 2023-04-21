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13:56 21.04.2023

Ткаченко закликає YouTube вжити заходів щодо моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК Вагнера на відеохостингу

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Ткаченко закликає YouTube вжити заходів щодо моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК Вагнера на відеохостингу

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає YouTube вжити заходів щодо моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК Вагнера на відеохостингу.

"Російська пропаганда змінюється та еволюціонує. Кремлівські технологи залучають все нові канали та методи поширення наративів. Через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема ПВК Вагнера", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, компанії TikTok або YouTube, попри наявність жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії "і вербування нових найманців для війни в Україні".

"YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера", - заявив міністр.

Він зазначив, що Україна вважає абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації.

 

Теги: #youtube #ткаченко

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