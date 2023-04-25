Мінкультури проведе переговори з YouTube щодо проблеми скорочення переглядів відео українських ЗМІ про війну на відеохостингу - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики проведе переговори з YouTube щодо проблеми скорочення переглядів матеріалів українських ЗМІ про війну на відеохостингу через зміну алгоритмів.

"Днями з YouTube буде друга серія переговорів. Річ у тім, що з якогось моменту вони змінили власні алгоритми, і матеріали українських ЗМІ – відео, які стосуються війни, втрачають кількість переглядів, тому що є позначка 18+", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Міністр зазначив, що відомство спробує переконати відеохостинг, що "країна, яка перебуває у війні, не може не розповідати про війну".

Як повідомлялося, 21 квітня YouTube у відповідь на звернення Мінкультури видалив відеоролики про ПВК Вагнера з понад 1 млн переглядів і канали, які їх поширювали.