YouTube видалив відеоролики про ПВК "Вагнера" із понад 1 млн переглядів і канали, які їх поширювали, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що YouTube у відповідь на звернення видалив відеоролики про ПВК "Вагнер" із понад 1 млн переглядів і канали, які їх поширювали.
"YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, які їх поширювали. Дякую партнерам за оперативність", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.
Міністр також закликав громадян надсилати посилання на пошту міністерства stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua, якщо вони побачать на YouTube відео з "вагнерівцями".
Раніше у п'ятницю Ткаченко закликав YouTube вжити заходів щодо моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК "Вагнера" на відеохостингу.