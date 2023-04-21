YouTube видалив відеоролики про ПВК "Вагнера" із понад 1 млн переглядів і канали, які їх поширювали, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що YouTube у відповідь на звернення видалив відеоролики про ПВК "Вагнер" із понад 1 млн переглядів і канали, які їх поширювали.

"YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, які їх поширювали. Дякую партнерам за оперативність", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Міністр також закликав громадян надсилати посилання на пошту міністерства stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua, якщо вони побачать на YouTube відео з "вагнерівцями".

Раніше у п'ятницю Ткаченко закликав YouTube вжити заходів щодо моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК "Вагнера" на відеохостингу.