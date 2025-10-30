В межах міжнародної спецоперації викрито понад 650 бойовиків ПВК "Вагнер" і "Редут", триває понад 70 обшуків

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили 654 бойовика ПВК "Вагнер" і "Редут" в межах міжнародної спецоперації "Месники-2", повідомляє Національна поліція України.

"На території України та Молдови наразі триває понад 70 одночасних обшуків — за місцями проживання фігурантів та їхніх родичів. Мета слідчих дій — встановити, задокументувати та притягнути до відповідальності бойовиків, фінансованих росією, які воювали проти України", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

Координацію дій забезпечує Європол через Virtual Command Post — віртуальний командний пункт, що дозволяє обмінюватися інформацією, доказами та результатами обшуків у режимі реального часу між усіма країнами-учасницями.

Зазначається, що українські поліцейські вже встановили місця вербування російських найманців, бази їхньої підготовки, райони дислокації, командирів та обставини участі у бойових діях. Одночасно зібрано документи, відеозаписи, телефонні дані та свідчення очевидців, що підтверджують факти розстрілів цивільних і полонених, застосування забороненої зброї та інші воєнні злочини.

За результатами проведених обшуків слідчі поліції вже оголосили одинадцять підозр громадянам України, які під час воєнного стану перейшли на бік ворога та у складі ПВК "Вагнер" і "Редут" брали участь у бойових діях проти українських сил. Їм інкримінується державна зрада (ч. 2 ст. 111 КК України), що передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

"Якщо ці особи повернуться з території росії або окупованих регіонів до України чи будь-якої держави, яка визнає російські ПВК терористичними організаціями, вони негайно будуть затримані, екстрадовані та постануть перед судом", - зазначає Нацполіція.

У межах другого етапу операції через Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, каналами Siena та Інтерполу, українські поліцейські передали інформацію про понад 280 іноземних найманців, які воювали проти України, до компетентних органів інших держав. Серед них — Азербайджан, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан та Туркменістан.

"У більшості з цих країн кримінальна відповідальність за найманство передбачає покарання від 5 до 15 років позбавлення волі, а в окремих випадках — довічне ув’язнення. Крім того, такі злочини належать до універсальної юрисдикції, тобто найманці можуть бути притягнуті до відповідальності у будь-якій державі світу, якщо там перебувають", - зазначається у повідомленні.

Нині за результатами проведення слідчих дій на території Республіка Молдова ідентифіковано 25 громадян зазначеної країни, які у складі ПВК "Вагнер" брали участь у бойових діях на території Демократичної Республіки Конго.

Наразі стосовно восьми громадян підготовлено процесуальні документи щодо повідомлення останнім про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ст.141 Кримінального кодексу Республіки Молдова, за кваліфікаційними ознаками "Участь найманця у збройному конфлікті, у воєнних діях або в інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави".

Щодо 17 громадян вирішується питання про оголошення їх у розшук.

На підставі зібраних першочергових доказів приналежності ідентифікованих громадян Молдови до приватної військової компанії "Вагнер", правоохоронці перевіряють їх на причетність до скоєння воєнних злочинів, сексуального насильства, вбивства полонених та цивільних осіб на території України.

Нацполіція зазначає, що міжнародна співпраця задля викриття найманців вже дає конкретні результати.

Так, 4 січня 2025 року на кордоні США та Мексики затримано громадянина Казахстану — колишнього найманця ПВК "Вагнер". Українська поліція через Європол передала американським правоохоронним органам усі наявні докази його участі у злочинах цієї структури, офіційно визнаної у США терористичною організацією.

17 червня 2025 року у Фінляндії затримано активного учасника ПВК "Вагнер", який особисто брав участь у штурмах Соледара та Бахмута.

Крім того, українські правоохоронці вперше зібрали достатні докази та притягнули до кримінальної відповідальності за статтею 447 (найманство) Кримінального кодексу України іноземця - громадянина Республіки Молдова, який у складі приватної військової компанії "Вагнер" особисто брав участь у захопленні та знищенні міста Бахмут Донецької області та був нагороджений не лише медалями ПВК "Вагнер", а й державною нагородою РФ.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/mizhnarodna-spetsoperatsiia-mesnyky-2-ukrainski-politseiski-vykryly-654-boiovyka-pvk-vahner-i-redut