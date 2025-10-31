Інтерфакс-Україна
Події
20:53 31.10.2025

Європол підтвердив свою участь у спецоперації, в ході якої було викрито 654 бійці "Вагнера" і "Редута"

Основна команда Європолу з розслідування міжнародних злочинів підтримала Молдову та Україну у другому етапі розслідування воєнних злочинів проти членів найманських груп "Вагнер" та "Редут", повідомляє пресслужба Європолу.

"Європол підтримав другий етап розслідування, проведеного молдовською та українською поліцією проти російських найманців. Основна команда Європолу з міжнародних злочинів допомогла національним органам влади виявити підозрюваних, ймовірно причетних до воєнних злочинів. Підрозділ ЄС з розслідування інтернет-злочинів Європолу також підтримав день дій, присвячений особам, причетним до воєнних злочинів, скоєних під час російської агресії проти України", - вказується у повідомленні.

Європол підтримав розслідування, сприяючи обміну інформацією та надаючи спеціалізовану аналітичну підтримку, зосереджену на потенційній причетності цих осіб до воєнних злочинів, скоєних в Україні. Під час днів проведення заходів Європол створив віртуальний командний пункт для полегшення комунікації між залученими органами влади. Він також посилив збір розвідувальних даних, порівнюючи оперативні дані в режимі реального часу зі своїми базами даних, включаючи дослідження OSINT.

"Європол підтримує спільні зусилля щодо боротьби з серйозною та організованою злочинністю та злочинними мережами, які загрожують безпеці ЄС та його сусідів. Для цього Європол створив надійні рамки оперативної та стратегічної співпраці з Україною та Молдовою в рамках східного сусідства ЄС. Європол підписав оперативну угоду з Україною, яка була підписана в грудні 2016 року та набула чинності в серпні 2017 року. Європол та Молдова підписали оперативну угоду наприкінці 2014 року, яка потім була оновлена ​​в 2020 році. Ці партнерства дозволяють Європолу сприяти обміну інформацією та узгодженню оперативної діяльності, а також координувати реагування правоохоронних органів через кордони", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 жовтня правоохоронцями України та Молдови була проведена міжнародна спецоперація "Месники-2", в ході якої було проведено понад 70 одночасних обшуків і викриті 654 бойовика ПВК "Вагнер" і "Редут". Серед них є громадяни України, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану, Вірменії та Боснії та Герцеговини. Вважається, що ці особи скоїли воєнні злочини, такі як акти сексуального насильства, страти військовополонених та страти цивільних осіб.

За результатами проведених обшуків слідчі поліції вже оголосили одинадцять підозр громадянам України, які під час воєнного стану перейшли на бік ворога та у складі ПВК "Вагнер" і "Редут" брали участь у бойових діях проти українських сил. Їм інкримінується державна зрада (ч. 2 ст. 111 КК України), що передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Теги: #вагнер #європол #редут #затримання

