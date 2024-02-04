Присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі змушує Україну тримати оборонні позиції для захисту від можливих вторгнень - британська розвідка

Присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі приносить користь РФ, оскільки змушує Україну тримати оборонні позиції і персонал уздовж північного кордону для захисту від можливих майбутніх вторгнень, вважають у британській розвідці.

Водночас у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, наголошується, що, імовірно, в Білорусі залишилося менше ніж 1 тис. російських найманців, до їхніх обов'язків належить навчання білоруських військових і сил безпеки.

У британській розвідці додають, що невизнаний президент Білорусі навряд чи буде використовувати бійців "Вагнера" за межами їхньої нинішньої компетенції.

"Вони беруть участь у підготовці військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ, але малоймовірно, що вони братимуть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі", - наголошується в повідомленні.