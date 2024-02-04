Події

12:39 04.02.2024

Присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі змушує Україну тримати оборонні позиції для захисту від можливих вторгнень - британська розвідка

1 хв читати
Присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі змушує Україну тримати оборонні позиції для захисту від можливих вторгнень - британська розвідка

Присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі приносить користь РФ, оскільки змушує Україну тримати оборонні позиції і персонал уздовж північного кордону для захисту від можливих майбутніх вторгнень, вважають у британській розвідці.

Водночас у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, наголошується, що, імовірно, в Білорусі залишилося менше ніж 1 тис. російських найманців, до їхніх обов'язків належить навчання білоруських військових і сил безпеки.

У британській розвідці додають, що невизнаний президент Білорусі навряд чи буде використовувати бійців "Вагнера" за межами їхньої нинішньої компетенції.

"Вони беруть участь у підготовці військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ, але малоймовірно, що вони братимуть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі", - наголошується в повідомленні.

Теги: #білорусь #вагнер #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 02.02.2024
Британська розвідка відзначає роль корупційної складової в армії РФ, що зростає

Британська розвідка відзначає роль корупційної складової в армії РФ, що зростає

12:58 31.01.2024
РФ вдалася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військових кадрів - британська розвідка

РФ вдалася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військових кадрів - британська розвідка

13:55 29.01.2024
РФ втратила з початку жовтня в Україні до 365 танків і 700 ББМ, але виробляє 100 танків на місяць - британська розвідка

РФ втратила з початку жовтня в Україні до 365 танків і 700 ББМ, але виробляє 100 танків на місяць - британська розвідка

11:20 28.01.2024
Напади на військкомати в Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна - британська розвідка

Напади на військкомати в Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна - британська розвідка

13:54 27.01.2024
Авдіївка залишається основним пріоритетом для російських сил - британська розвідка

Авдіївка залишається основним пріоритетом для російських сил - британська розвідка

14:21 21.01.2024
Росіяни активізували наступальні дії, але зазнають більше втрат - британська розвідка

Росіяни активізували наступальні дії, але зазнають більше втрат - британська розвідка

12:34 19.01.2024
Обмеження РФ зони діяльності А-50 свідчить про успіх проведеної Україною операції - британська розвідка

Обмеження РФ зони діяльності А-50 свідчить про успіх проведеної Україною операції - британська розвідка

12:56 16.01.2024
Головною метою росіян на фронті залишається оточення Авдіївки - британська розвідка

Головною метою росіян на фронті залишається оточення Авдіївки - британська розвідка

10:31 15.01.2024
СБУ затримала вагнерівця, який готував удари по українській енергетичній інфраструктурі

СБУ затримала вагнерівця, який готував удари по українській енергетичній інфраструктурі

13:30 14.01.2024
Населення РФ відчуває труднощі з доступом до лікарняних послуг по всій країні через війну проти України - британська розвідка

Населення РФ відчуває труднощі з доступом до лікарняних послуг по всій країні через війну проти України - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіциту е/е немає, у Дніпропетровській області повторно відновлено електропостачання після дронових атак

На Сумському напрямку українські бійці припинили спробу ворожої ДРГ перетнути держкордон України - Наєв

Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів

Керівництво ЗЗРК оприлюднило підозри СБУ низці менеджерів у пособництві окупантам із завданням збитків Україні понад 7 млрд грн

Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2024"

ОСТАННЄ

Співачка Skylerr знімає свою кандидатуру в нацвідборі на "Євробачення-2024" через збій у роботі "Дії"

Унаслідок пожежі на Донеччині загинули три людини, серед них дитина - ДСНС

В Україні очікується дощ і мокрий сніг, температура до +11°

Дефіциту е/е немає, у Дніпропетровській області повторно відновлено електропостачання після дронових атак

За добу на Таврійському напрямку ворог втратив 332 людини та 24 одиниці техніки - Тарнавський

На Сумському напрямку українські бійці припинили спробу ворожої ДРГ перетнути держкордон України - Наєв

Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку

Окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА