США ввели санкції проти російської та центральноафриканської компаній

США запровадили санкції проти російської компанії Limited Liability Company Broker Expert і фірми з Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Bois Rouge SARLU, які пов'язують із діяльністю ПВК "Вагнер", повідомила пресслужба американського Мінфіну.

У пресрелізі йдеться про те, що санкції щодо компаній було введено "за їхні зусилля зі сприяння шкідливій діяльності Росії в ЦАР". Стверджується, що юрособи, які потрапили під санкції, зіграли важливу роль для підтримки дій ПВК "Вагнер" у Центральноафриканській Республіці.

У Мінфіні заявили, що зазначені компанії прагнули отримати грошову вигоду від незаконного видобутку природних ресурсів і надавали матеріальну та фінансову підтримку "Групі Вагнера".

Пресслужба повідомила, що Limited Liability Company Broker Expert базується в Санкт-Петербурзі. Стверджується, що Broker Expert постачала товари компаніям, пов'язаним із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, які базуються в ЦАР і Судані. Крім того, Broker Expert була постачальником шоломів для терористів "Групи Вагнера".

Компанія Bois Rouge SARLU розташована в столиці ЦАР Бангі. Стверджується, що компанія була пов'язана з Євгеном Пригожиним, вона уклала концесію на видобуток природних ресурсів республіки в обмін на послуги, які ПВК "Вагнер" надавала владі ЦАР. Bois Rouge експортує тропічні породи деревини, такі як азобе, іроко, мукулунгу, сапелі і талі, покупцям у Китаї, на Близькому Сході, Європі та Центральній Азії. У 2022 році компанію перейменували на Wood International Group SARLU.