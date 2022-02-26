Центр протидії дезінформації заявляє, що месенджер WhatsApp прослуховують ворожі війська.

"Увага! Просимо подбати про інформаційну безпеку під час спілкування в месенджерах! Будьте завбачливими та обережними при спілкуванні! Так, Центр отримав інформацію з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами", - йдеться в повідомленні центру в Телеграм-каналі.

У зв'язку з чим в організації закликають: не поширювати під час спілкування стратегічно важливу інформацію, особливо про переміщення військ та техніки Збройних сил України; не обговорювати з незнайомими особами (особливо із незаповненими профілями) та не розкривати ваші особисті дані.