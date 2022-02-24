Мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів працюють стабільно - Держспецзв'язку

Мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів станом на 18:00 четверга, 24 лютого, працюють стабільно.

"Нагадуємо, що важливо здійснювати телефонні дзвінки та обмін повідомленнями в межах необхідності. Якщо ви не можете додзвонитися – здійснюйте обмін SMS-повідомленнями", - наголошує Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації у своєму Телеграм-каналі.

Держспецзв'язку також просить населення обережно ставитись до інформації про встановлення месенджерів, які працюють "за відсутності мобільного зв'язку".

"Ми не маємо підтвердження, що ці месенджери є достатньо надійними", - наголошують у відомстві.