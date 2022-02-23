Держспецзв'язку протидіє атакам на українські держсайти та сайти банків, триває збір та аналіз інформації

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації проводить роботу із протидії DDoS-атакам на сайти низки державних та банківських установ України.

Як зазначається в повідомленні у Telegram-каналі Держспецзв'язку, частина атакованих інформаційних систем недоступна або працює з перебоями, що пов'язано з переключенням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитків.

Інші сайти ефективно протистоять атаці та працюють у нормальному режимі.

"Наразі Держспецзв’язку разом із іншими суб'єктами національної системи кібербезпеки проводить роботу із протидії атакам, збір та аналіз інформації. Просимо усі органи, які були атаковані чи мають підозру про можливу атаку, звертатися до Урядової команди реагування на надзвичайні комп’ютерні події CERT-UA", - наголошується у повідомленні Держспецзв'язку.

Як повідомлялося, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про початок чергової DDoS-атаки на сайти українських державних органів, зокрема Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства закордонних справ, а також банків.

Раніше повідомлялося, що офіційні сайти Верховної Ради, Кабміну, МЗС та Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій не відкривалися. Крім того, із перебоями працювали сайти Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.