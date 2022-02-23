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17:14 23.02.2022

Чергова масова DDoS-атака розпочалася на Україну - глава Мінцифри

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Чергова масова DDoS-атака розпочалася на Україну - глава Мінцифри

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про початок чергової DDoS-атаки на сайти українських державних органів, зокрема Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства закордонних справ, а також банків.

"Приблизно з 16:00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки", - написав Федоров у своєму Telegram-каналі у середу.

Він також повідомив, що державний портал та мобільний застосунок "Дія" успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно.

Раніше повідомлялося, що офіційні сайти Верховної Ради, Кабміну, МЗС та Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій не відкривалися. Крім того, із перебоями працювали сайти Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.

Теги: #ddos_атака #сайти
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