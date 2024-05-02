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14:09 02.05.2024

monobank зазнав потужної DDoS-атаки

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monobank зазнав потужної DDoS-атаки

Віртуальний monobank перебуває під потужною DDoS-атакою, повідомив співвласник банку Олег Гороховський.

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 березня 2024 року в monobank було 8,11 млн активних карток (упродовж лютого з ними було здійснено хоча б одну операцію) за загального обсягу випущених карток, термін дії яких не закінчився, 18,80 млн.

Лідером ринку залишається державний ПриватБанк - відповідно 27,99 млн і 50,63 млн, а третім іде також державний Ощадбанк - 7,52 млн і 16,62 млн.

Теги: #ddos_атака #monobank

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