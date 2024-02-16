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09:50 16.02.2024

Зловмисники не отримали жодних доступів і даних унаслідок DDoS-атаки РФ на сайт Міносвіти України

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Зловмисники не отримали жодних доступів і даних унаслідок DDoS-атаки РФ на сайт Міносвіти України

Міністерство освіти і науки України заявляє, що внаслідок російської масованої DDoS-атаки на сайт відомства зловмисники не отримали жодних доступів і даних.

"На офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 07.02.2024 року було здійснено масовану DDoS-атаку. З причин великого навантаження на офіційний ресурс міністерства з 9-ї години ранку сайт був недоступний. За час атаки офіційного сайту дані ресурсу не були втрачені та жодні доступи зловмисниками отримані не були", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У Міносвіти зазначили, що за декілька годин того ж дня сайт відомства повністю відновив свою роботу.

Як повідомлялося, 7 лютого міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив про атаки РФ на сайт відомства.

Теги: #міносвіти #сайт #ddos_атака

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