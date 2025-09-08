Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки у РФ та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів - джерела

Масштабна DDOS-атака розпочалася від ранку 7 вересня на мережеву інфраструктуру РФ, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне на території Росії, зокрема функціонування паливних карток, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідці.

Як зазначив співрозмовник агентства, "кіберфахівці української воєнної розвідки продовжують відзначати день ГУР МО у ворожому кіберпросторі".

Обʼєктами DDOS-атаки серед іншого стала платформа "передові платіжні системи", яка відповідає за функціонування паливних карток (роспетрол), а також сервери "Ростелеком" та "Лукойл".

За інформацією джерел у розвідці, внаслідок операції РФ було завдано збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів США.

Також цього ж дня було завдано кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп" (https://c-corp.pro). Українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів в двох дата-центрах компанії, що повністю зупинило її роботу.

Як повідомило джерело, оператор "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова", на руках якої кров сотень цивільних українців, в тому числі жінок і дітей.

Крім того, атаковано десятки онлайн-ресурсів, на головних сторінках яких було опубліковано привітання з Днем воєнної розвідки України.

Джерела в українській розвідці наголошують; робота зі знищення інформаційної та комунікаційної інфраструктури всіх російських компаній які сприяють війні буде продовжена до повної деокупації українських територій та справедливого покарання агресора.