Кіберфахівці зламали сайти 19 російських фірм на тимчасово окупованих територіях

Кіберфахівці з України зламали сайти 19 російських фірм на тимчасово окупованих територіях, здобуту цінну інформацію передали Силам оборони, повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Українські кіберфахівці опублікували вітання з 11-ю річницею Революції гідності на російських сайтах підприємств, що діють на тимчасово окупованих територіях України та підтримують агресію. Інформація, яка може становити цінність, була передана партнерам з Сил оборони", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Під вплив потрапили 19 російських фірм на території тимчасово окупованого Криму, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

"Замість перших сторінок на сайтах розмістили зображення розірваного ланцюга. Так нагадали про свободу - цінність, за яку українці вийшли на Майдан 21 листопада 2013 року. А росіянам показали - їхні системи вразливі", - наголошується в повідомленні.