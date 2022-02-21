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18:38 21.02.2022

Ookla підтвердила лідерство "Київстару" за швидкістю мобільного інтернету у II півріччі 2021 року

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Ookla підтвердила лідерство "Київстару" за швидкістю мобільного інтернету у II півріччі 2021 року

Ookla (США), компанія-розробник сервісу з визначення швидкості підключення до мобільного інтернету Speedtest, визнала "Київстар" мобільним оператором із найвищою середньою швидкістю мобільного інтернету та найбільшим покриттям мережі в Україні у другому півріччі 2021 року, повідомляється у звіті Ookla Speedtest, оприлюдненому на сайті Speedtest.

Згідно з ним, в Україні у липні-грудні 2021 року компанія провела понад 1,113 млн тестів, в яких брали участь абоненти всіх мобільних операторів. Зокрема, загальна кількість тестів на мережі "Київстар" становить 532,488 тис. із середнім показником швидкості завантаження (Download) 31,33 Мбіт/с та передачі даних (вивантаження, Upload) у 14,59 Мбіт/c.

На мережі "Vodafone Україна" було проведено 283,798 тис. тестів із середнім показником швидкості завантаження у 29,18 Мбіт/c, передачі - у 11,69 Мбіт/c; на мережі lifecell - 276,225 тис. тестів із середнім показником швидкості завантаження у 12,36 Мбіт/c та передачі у 6,26 Мбіт/c.

За даними Ookla, Speed Score (показник швидкості) "Київстару" становить 41,25 (34,65 у першому півріччі 2021 року), "Vodafone Україна" - 38,60 (32,05), lifecell - 16,05 (15,24). Цей показник включає дані про швидкість Download та Upload даних незалежно від стандарту.

Загалом в Україні програма запускалася на 293,18 тис. унікальних пристроїв, з яких до топ-5 за популярністю входять iPhone 11 (9,325 тис. тестів), iPhone 7 (7,922 тис. тестів), Redmi Note 8 Pro (7,537 тис. тестів), iPhone Xr (6,999 тис. тестів) та iPhone Pro Max 5G (6,741 тис. тестів).

Крім того, як зазначається у звіті Ookla, "Київстар" отримав найбільшу кількість балів під час тестування покриття у Speedtest - 623 (проти 595 у першому півріччі 2021 року). Ця оцінка формується на основі аналізу кількості локацій, де оператори надають свої послуги, та якості мобільного зв'язку в кожній із них. "Vodafone Україна" отримав 488 (проти 493 балів), lifecell - 338 (проти 321).

Водночас, порівняно з результатами першого півріччя 2021 року, результати тестування мереж українських мобільних операторів трохи погіршилися. Так, у січні-червні 2021 року на мережі "Київстар" середній показник швидкості завантаження (Download) становив 33,2 Мбіт/с, а передачі даних (вивантаження, Upload) - 15,7 Мбіт/c. На мережі "Vodafone Україна" 30,37 Мбіт/c та 13,73 Мбіт/c; на мережі lifecell - 15,72 Мбіт/c та 8,15 Мбіт/c відповідно.

При цьому протягом минулого року Україна значно покращила свої позиції у Speedtest Global Index - глобальному рейтингу швидкості мобільного інтернету від Ookla, піднявшись одразу на 15 позицій, із 77-го місця у січні 2021 року на 62-гу позицію у січні 2022 року.

Зростання середньої швидкості мобільного інтернету в Україні пов'язане зі збільшенням кількості 4G-користувачів, вважають у "Київстарі".

Ookla є лідером із тестування та аналізу швидкості фіксованого та мобільного інтернету. Щодня завдяки застосунку користувачі у всьому світі проводять понад 10 млн тестів. За підсумками 2018-го та 2019-го років "Київстар" вже був відзначений компанією як оператор із найвищою середньою швидкістю мобільного інтернету в Україні.

Теги: #інтернет #київстар
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