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13:10 18.02.2022

"Vodafone Україна" відновив зв'язок у зоні розмежування після обриву ВОЛЗ унаслідок вандалізму

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"Vodafone Україна" відновив зв'язок у зоні розмежування після обриву ВОЛЗ унаслідок вандалізму

Мобільний оператор "Vodafone Україна" відновив зв'язок у зоні розмежування після обриву волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ) унаслідок вандалізму, зв'язок двох інших мобільних операторів - "Київстару" та lifecell - не постраждав.

"Уночі була нетривала недоступність послуг на низці базових станцій у Донецькій та Луганській областях унаслідок обриву ВОЛЗ, причина – акт вандалізму. Відновили зв'язок уночі шляхом перемаршрутизації трафіку, до ранку завершили ремонт", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі "Vodafone Україна".

Водночас у пресслужбі "Київстару" наголосили, що проблем зі зв'язком їхньої компанії в зоні розмежування не було.

Раніше в мережі з'явилася інформація про перебої в роботі мереж "Vodafone Україна" та "Київстару" в Донецькій та Луганській областях.

Теги: #звязок #вандали #мобільні_оператори #vodafone
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