Google має намір оновити налаштування приватності слідом за Apple

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., впроваджує нові налаштування приватності, які дозволять обмежити можливість відстеження дій користувачів на пристроях на платформі Android.

Аналогічні обмеження минулого року вже запровадила Apple Inc.

У повідомленні Google йдеться, що вона розробляє нову систему замість унікальних сертифікатів Advertising ID, що діють на поточний момент, які дозволяють відслідковувати дії користувачів у застосунках з метою реклами. Ці сертифікати часто допомагають компаніям відстежувати інформацію про користувачів та ділитися нею.

Зміни можуть торкнутися великих компаній, які покладаються на функцію відстеження користувачів у програмах, зокрема Meta Platforms Inc., якій належить соціальна мережа Facebook. Оновлення Apple вплинули на компанії особливо сильно, пише CNBC.

Проте, незважаючи на те, що Meta активно висловлювалася проти оновлень Apple, вона підтримала ініціативу Google.

У повідомленні Google наголошується, що поточні сертифікати продовжать діяти протягом наступних двох років, що означає, що компанії мають час для того, щоб запровадити свої оновлення у зв'язку з новою політикою Google.

Акції Alphabet під час торгів у Нью-Йорку в четвер дешевшають на 2,2%.