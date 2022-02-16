Телеком

07:25 16.02.2022

Ddos-атака відбувається на всі українські банки з різною результативністю - Гороховський

2 хв читати
Ddos-атака відбувається на всі українські банки з різною результативністю - Гороховський

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про тотальну Ddos-атаку на всі українські банки.

"Ddos-атака, насправді, йде на майже всі українські банки з різною результативністю. Приват, Ощад. Пробували Альфу та А-банк", - написав Гороховський на своїй сторінці у Facebook у вівторок увечері.

За його словами, останній масований запит було надіслано з Нідерландів.

"Зараз, п'ять хвилин тому, пішли до нас масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну", – наголосив Гороховський.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 лютого, в Україні спостерігалися збої у роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків.

Так, при спробі перейти на сайт українського оборонного відомства (https://www.mil.gov.ua/) користувачі отримують повідомлення "сторінка недоступна" та "не вдається отримати доступ до сайту". Такий самий результат користувачі отримують, намагаючись перейти на сайт Збройних сил України (https://www.zsu.gov.ua/).

Крім того, клієнти державних ПриватБанку та Ощадбанку повідомляють про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, помічено проблеми з запуском програми та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечує наявність перебоїв у роботі банку й називає повідомлення про них "дезінформаційними".

"ПриватБанк реєструє звернення клієнтів щодо дезінформаційних повідомлень про перебої в роботі банку. Ця інформація неправдива і вводить в оману наших клієнтів. ПриватБанк працює в стандартному режимі та ставить безпеку й донесення правдивої інформації своїм клієнтам на перше місце", – йдеться в повідомленні банку.

В Ощадбанку заявили, що вже "усувають неполадки".

Команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

DDoS-атака - це цілеспрямований потік трафіку на той чи інший онлайн-ресурс з метою вивести його з ладу.

 

 

 

Теги: #банки #атаки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:26 15.02.2022
В Україні спостерігаються збої в роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків

В Україні спостерігаються збої в роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків

10:20 15.02.2022
Великі банки продовжують фінансувати нафтогазові проекти — дослідження

Великі банки продовжують фінансувати нафтогазові проекти — дослідження

13:49 09.02.2022
ПриватБанк очолив список найприбутковіших українських банків за підсумками 2021 р., Правекс Банк - лідер серед збиткових

ПриватБанк очолив список найприбутковіших українських банків за підсумками 2021 р., Правекс Банк - лідер серед збиткових

14:57 16.01.2022
РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

18:10 13.01.2022
Найбільші банки світу об’єдналися для управління ризиками, пов’язаними зі зміною клімату

Найбільші банки світу об’єдналися для управління ризиками, пов’язаними зі зміною клімату

19:29 31.12.2021
НБУ встановив підвищений необхідний рівень достатності капіталу для семи банків, включно з Укрексімбанком

НБУ встановив підвищений необхідний рівень достатності капіталу для семи банків, включно з Укрексімбанком

14:45 31.12.2021
Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

19:05 30.12.2021
Офіс генпрокурора координує розслідування проти топ-10 боржників НБУ та Фонду гарантування вкладів на 120 млрд грн

Офіс генпрокурора координує розслідування проти топ-10 боржників НБУ та Фонду гарантування вкладів на 120 млрд грн

07:24 17.12.2021
"Альфа-банк" почав нараховувати клієнтам "ковідну тисячу"

"Альфа-банк" почав нараховувати клієнтам "ковідну тисячу"

19:39 16.12.2021
НБУ постановив гендерно вирівняти винагороду в банках

НБУ постановив гендерно вирівняти винагороду в банках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фахівці нацсистеми кібербезпеки докладають усіх зусиль для локалізації кібератак, яких зазнали сайти державних структур і банків

Голова "Суспільного" Чернотицький: Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

Кабмін доручив створити єдину інформплатформу "UAразом" для щоденного інформування про ситуацію з безпекою

РНБО України впровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

ОСТАННЄ

Фахівці нацсистеми кібербезпеки докладають усіх зусиль для локалізації кібератак, яких зазнали сайти державних структур і банків

Голова "Суспільного" Чернотицький: Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

Мінцифри отримало заявку від Samsung на резидентство в "Дія. City"

Кабмін доручив створити єдину інформплатформу "UAразом" для щоденного інформування про ситуацію з безпекою

Найбільш поширеним джерелом інформації для більшості українців є загальнонаціональне телебачення – дослідження

"Укрпошта" працює у штатному режимі, у разі потреби готова перейти на комбіновану доставку відправлень

SWEET.TV у 2021 році на 50% збільшив кількість абонентів

SWEET.TV готується до виходу на європейські ринки

"Суспільне" висловилося щодо технічних проблем під час прямого ефіру та достовірності результатів нацвідбору "Євробачення-2022"

РНБО України впровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА