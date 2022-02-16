Ddos-атака відбувається на всі українські банки з різною результативністю - Гороховський

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про тотальну Ddos-атаку на всі українські банки.

"Ddos-атака, насправді, йде на майже всі українські банки з різною результативністю. Приват, Ощад. Пробували Альфу та А-банк", - написав Гороховський на своїй сторінці у Facebook у вівторок увечері.

За його словами, останній масований запит було надіслано з Нідерландів.

"Зараз, п'ять хвилин тому, пішли до нас масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну", – наголосив Гороховський.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 лютого, в Україні спостерігалися збої у роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків.

Так, при спробі перейти на сайт українського оборонного відомства (https://www.mil.gov.ua/) користувачі отримують повідомлення "сторінка недоступна" та "не вдається отримати доступ до сайту". Такий самий результат користувачі отримують, намагаючись перейти на сайт Збройних сил України (https://www.zsu.gov.ua/).

Крім того, клієнти державних ПриватБанку та Ощадбанку повідомляють про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, помічено проблеми з запуском програми та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечує наявність перебоїв у роботі банку й називає повідомлення про них "дезінформаційними".

"ПриватБанк реєструє звернення клієнтів щодо дезінформаційних повідомлень про перебої в роботі банку. Ця інформація неправдива і вводить в оману наших клієнтів. ПриватБанк працює в стандартному режимі та ставить безпеку й донесення правдивої інформації своїм клієнтам на перше місце", – йдеться в повідомленні банку.

В Ощадбанку заявили, що вже "усувають неполадки".

Команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

DDoS-атака - це цілеспрямований потік трафіку на той чи інший онлайн-ресурс з метою вивести його з ладу.