"Укрпошта" працює у штатному режимі, у разі потреби готова перейти на комбіновану доставку відправлень

"Укрпошта" нині продовжує працювати у штатному режимі, але у разі потреби готова розгорнути вже відпрацьований план комбінованої доставки поштових відправлень.

Як повідомляється на сайті компанії, на сьогодні поштовий оператор продовжує прийом, обробку і транспортування експортних відправлень до 230 країн та окремих територій.

"Ми розуміємо хвилювання клієнтів, особливо українських підприємців, які продають свої товари за кордон і розраховують на своєчасні терміни доставки. Завдяки тому, що сьогодні "Укрпошта" має прямі контракти з 15 провідними авіакомпаніями, серед яких "MAУ", Lufthansa, AirBaltic, Turkish Airlines, LOT, KLM, Czech Airlines, а також Windrose, у партнерстві з якою "Укрпошта" здійснює відправку чартерних вантажних літаків до аеропорту Нью-Йорка, експортна доставка відбувається у штатному режимі. Лише авіакомпанія KLM Royal Dutch Airlines оголосила про тимчасове припинення польотів в авіапросторі України", - йдеться у повідомленні.

У разі якщо авіаперевізники за фактом скасовуватимуть рейси, "Укрпошта" протягом 48 годин готова розгорнути вже відпрацьований під час першого локдауну план комбінованої доставки поштових відправлень у всіх необхідних напрямках.

Компанія нагадує, що навесні 2020 року, коли через пандемію раптово було впроваджено повну заборону на роботу пасажирської авіалінії, "Укрпошта" встановила автосполучення, щоб з'єднати Київ із ключовими транзитними аеропортами Європи та отримати можливість передавати пошту за допомогою партнерів-авіаліній за межами України.