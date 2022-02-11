Netflix у 2021 році збільшив частку жінок та афроамериканців у штаті в рамках політики різноманітності

Штат американської Netflix Inc., найбільшого у світі сервісу потокового відео за підпискою, у 2021 році зріс на 25%, при цьому збільшилася кількість жінок та афроамериканців на посадах середньої та керівної ланки, повідомляє Bloomberg із посиланням на спеціальний звіт щодо гендерного та расового складу співробітників.

Netflix останніми роками приділяє пріоритетну увагу досягненню расового та гендерного різноманіття серед співробітників. Минулого року компанія повідомила, що виділяє $100 млн на вирішення зазначеного завдання. Нові кадри компанія намагається залучити, співпрацюючи з коледжами, в яких традиційно навчаються афро- та латиноамериканці.

Штат постійних співробітників Netflix у всьому світі за 2021 рік збільшився з 8 тис. до 10 тис., зокрема у США з 6,3 тис. до 7,3 тис., свідчить звіт компанії. При цьому частка жінок на Netflix, яка традиційно вважалася "чоловічою" компанією, зросла з 48,7% до 51,7%. Кількість жінок у топ-менеджменті зросла на 6,9%, а частка досягла 51,1%, йдеться у звіті.

Компанія фіксує зміну расово-етнічного складу своїх постійних співробітників США. Кількість афроамериканців у 2021 році досягла 10,7% (з 8,6% роком раніше), вони обіймають 13% керівних посад. Частка латиноамериканців зросла з 7,9 до 8,6%. Незначно менше стало білих (частка зменшилася з 44,3% до 42,8%) та вихідців із Азії (з 24% до 23,5%).

Крім Netflix, оприлюднювати дані щодо гендерного та расового складу співробітників почали й інші американські компанії. Серед них Starbucks Corp., що володіє однойменною мережею кав'ярень, та Target Corp., керуюча мережею магазинів роздрібної торгівлі. Intel Corp., розробник та виробник електронних пристроїв та комп'ютерних компонентів, розкриває навіть інформацію про заробітну плату залежно від раси та статі.

У досягнення расової різноманітності є й економічна сторона. За даними міжнародної консалтингової компанії McKinsey&Co, кіно- та телеіндустрії, наприклад, вдалося б щорічно заробляти на $10 млрд більше, якби у фільмах і серіалах було задіяно більше представників різних рас.

"Зміни не відбуваються одразу. Ми готові зробити все від нас залежне, щоб досягти змін у нашій індустрії. Так більше людей відчуватимуть, що їх бачать, чують і підтримують у найкращих починаннях", - наголосила Верна Маєрс, віцепрезидент Netflix, що займається інклюзивною стратегією компанії.