Компанія Ajax Systems подала заявку на резидентство у "Дія.City"

Український розробник та виробник систем безпеки Ajax Systems (Київ) подав заявку на резидентство у "Дія.City", повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Їхній продукт є одним із найвищих технологій у світі. З моменту заснування в 2011 році компанії вдалося зрости у 100 разів, залучити понад $10 млн інвестицій, а також потрапити до списку українських компаній, які готуються до виходу на IPO", - написав він у своєму Telegram-каналі у п'ятницю.

Федоров також зазначив, що якщо у 2011 році 95% ринку займали провідні системи, то в 2021 році приблизно 70-80% належить бездротовим рішенням, а сама Ajax займає лідируючі позиції в цьому сегменті. На сьогодні девайси компанії захищають понад 1 млн користувачів у понад 120 країнах світу.

"Чудово, що всі продукти компанії розробляються та виробляються в Україні. Потужності включають R&D-офіси у Харкові, Києві та Вінниці, а також два заводи у Києві", - додав він.

Як повідомлялося, згідно з даними віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, станом на 10 лютого заявки на резидентство в "Дія.City" вже подали 44 компанії.

Першу заявку на резидентство було отримано від продуктової компанії з України Reface. Другу заявку, за словами віцепрем'єра, Мінцифри отримало від компанії Roosh, яка інвестує та створює продукти на основі штучного інтелекту.

Британський фінтех-стартап Revolut вже став резидентом "Дія.City" та планує відкрити понад 100 технічних вакансій в Україні у 2022 році.

"Дія City" - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.