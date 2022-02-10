Телеком

20:15 10.02.2022

Нацрада з телерадіо перевірить шість загальнонаціональних мовників через поширення ними відомостей, що містять держтаємницю

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Нацрада з телерадіо перевірить шість загальнонаціональних мовників через поширення ними відомостей, що містять держтаємницю

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення 10 лютого вирішила призначити позапланові безвиїзні перевірки шести загальнонаціональним телеканалам – "Україна", "5 канал", "Прямий", "Україна 24", "Еспресо" та "4 канал".

Як повідомляє пресслужба регулятора, підставою для проведення перевірок стала демонстрація в їх програмах новин документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, або іншу інформацію, що охороняється законом.

Члени Національної ради наголосили, що перевірки призначені, щоб захистити інтереси держави під час загрози російській агресії та водночас право суспільства на отримання інформації суспільно важливого характеру.

"За результатами перевірок обговоримо питання, як зробити так, щоб документи "цілком таємно" залишалися абсолютно таємними, при цьому суспільство має отримувати свою дозу інформації про те, що відбувається", - зазначила голова Нацради Ольга Герасим'юк.

Уточнюється, що 18 – 19 листопада 2021 року зазначені телеканали у передачах новин продемонстрували листа начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби від 22.06.2020 № 222/2Р/2-773 ЦТ та звіт начальника спеціального резерву ГУР МОУ полковника Семенюка щодо проведення спеціального заходу "Авеню".

"Цей лист має гриф секретності "цілком таємно", містить важливу інформацію, ступінь обмеження доступу та рівень охорони державою, а звіт – посилання на секретну документацію та ознаки державної таємниці", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на запит регулятора до начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова ним було підтверджено, що зазначені оприлюднені документи містять відомості, що містять державну таємницю.

"Отже, показ в ефірі телеканалів листа та звіту має ознаки порушення вимог абзацу другого частини другої статті 6 та пункту а) частини першої статті 59 закону України "Про телебачення та радіомовлення". Цими положеннями заборонено для телерадіоорганізацій поширювати відомості, що становлять державну таємницю, або іншу інформацію, що охороняється законом. Також визначено, що телерадіоорганізація повинна дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії", - зазначили в Нацраді.

Там уточнили, що позапланові безвиїзні перевірки телеканалів будуть проведені у період з 25 лютого до 12 березня 2022 року.

 

 

Теги: #перевірка #нацрада #телеканали
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