Хакери вчинили кібератаку на Vodafone Portugal
Одна з найбільших телекомунікаційних компаній у Португалії Vodafone Portugal зазнала кібератаки, повідомляє у вівторок Associated Press.
"Атака була націлена на те, щоб вивести з ладу Vodafone Portugal", - заявив генеральний директор компанії Маріу Ваш.
За його словами, компанія не отримала жодних вимог від хакерів, що її атакували.
У компанії повідомили про атаку у вівторок, але сама вона сталася напередодні ввечері.
Від наслідків кібератаки постраждали багато клієнтів Vodafone Portugal: як фізособи, так і державні та приватні компанії.
Наразі триває розслідування атаки. Про те, хто міг її зробити, поки що не повідомляється.