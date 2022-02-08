Телеком

19:25 08.02.2022

Хакери вчинили кібератаку на Vodafone Portugal

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Хакери вчинили кібератаку на Vodafone Portugal

Одна з найбільших телекомунікаційних компаній у Португалії Vodafone Portugal зазнала кібератаки, повідомляє у вівторок Associated Press.

"Атака була націлена на те, щоб вивести з ладу Vodafone Portugal", - заявив генеральний директор компанії Маріу Ваш.

За його словами, компанія не отримала жодних вимог від хакерів, що її атакували.

У компанії повідомили про атаку у вівторок, але сама вона сталася напередодні ввечері.

Від наслідків кібератаки постраждали багато клієнтів Vodafone Portugal: як фізособи, так і державні та приватні компанії.

Наразі триває розслідування атаки. Про те, хто міг її зробити, поки що не повідомляється.

 

 

Теги: #кібератака #португалія #vodafone
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