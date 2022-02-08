Зеленська анонсувала запуск у березні "Дія. Безбар'єрність"

Перша леді України Олена Зеленська анонсувала запуск у березні 2022 року нового розділу платформи "Дія" – "Дія. Безбар'єрність".

"Рада вам усім повідомити, що незабаром, у березні, з'явиться ще один розділ "Дії" - "Дія. Безбар'єрність". Його готує потужна команда Мінцифри, ГО "Безбар'єрність" за підтримки ПРООН. І я сказала, що це буде не просто розділ, це буде спецрозділ "Дії". Його покликання – спростити комунікацію з державою для людей похилого віку, людей з інвалідністю, для всіх груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними та дружніми", - заявила Зеленська на презентації нових цифрових послуг Diia Summit у вівторок у Києві.