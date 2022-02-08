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11:37 08.02.2022

Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

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Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

Україна запускає "Дія.City" і розробляє модель електронної митниці, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розробляємо модель електронної митниці, ми хочемо зробити Україну ІТ-хабом... Ми запускаємо "Дія.City", - сказав він, відкриваючи "Дія.Саміт" у вівторок.

"Дія.City" – це цифрова столиця електронної держави", – додав президент.

Це дасть змогу збільшити частку ІТ у ВВП з 4% до 10%, а доходи галузі – до $16,5 млрд, вважає Зеленський.

Теги: #зеленський #дія_city
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